Vereadores solicitam instalação de UBS na região do Distrito Comercial

A indústria Adasebo, que atua com reciclagem de produtos de origem animal, suspendeu sua operação em Adamantina e comunicou o desligamento de trabalhadores. Um grupo de funcionários foi informado na manhã desta terça-feira (2) sobre a decisão e orientado sobre rescisões trabalhistas. Mais de 200 trabalhadores ocupavam diferentes funções na empresa.

Em contato com um dos funcionários informados sobre a demissão nesta terça-feira, ele informou que todos os trabalhadores foram dispensados e orientados sobre FGTS e seguro-desemprego, e que a rescisão (acerto) será parcelada para pagamento nos meses de agosto, setembro e outubro.

A empresa Adasebo foi adquirida há pouco mais de 10 anos pelo Grupo Patense, com sede em Patos de Minas (MG). Em uma década realizou investimentos que modernizaram a planta industrial em Adamantina, habilitando a estrutura para exportação. A reportagem do portal sigamais fez contato com um representante da empresa, e aguarda retorno.

CRISE NO GRUPO

O grupo mineiro dirigente da unidade adamantinense atravessa grave crise financeira, situação já mostrada pela imprensa de Patos de Minas e pela mídia especializada. Segundo publicou o Patos Notícias em 10 de junho, a Indústria Rações Patense entrou com um pedido judicial para renegociar dívidas com credores. De acordo com o mesmo portal, a iniciativa, junto ao judiciário, tenta evitar o colapso financeiro e garantir a continuidade das operações.

A Pipeline, coluna de negócios do Valor Econômico, também abordou sobre a situação do Grupo Patense, no dia 11 de junho. Conforme a coluna, os representantes empresariais pediram à Justiça o bloqueio de execução de dívidas pelo prazo de 60 dias, durante o processo de mediação com os credores, enquanto avalia pedido de recuperação judicial ou extrajudicial casos essas negociações falharem.

Conforme informou a Pipeline, o pedido de tutela cautelar, no qual a companhia reconhece R$ 2,17 bilhões em dívidas, é assinado pelo escritório TWK Advogados, um dos escritórios mais renomados em recuperação judicial no país.

Para a indústria em Adamantina há duas sinalizações principais: a reabilitação financeira do Grupo para a retomada da operação, ou a venda da planta local.

O QUE ERA PRODUZIDO EM ADAMANTINA?

A partir dos materiais coletados em frigoríficos, como vísceras, ossos e sangue de animais, a indústria em Adamantina produzia farinha de osso, farinha de sangue e sebo bovino. A operação industrial ocorria sete dias por semana, em diferentes turnos.

Conforme reportagem em maio de 2022, sobre odores gerados pela empresa na cidade, eram processados cerca de 400 toneladas/dia de resíduos animais, coletados por mais de 40 caminhões, sobretudo em frigoríficos, em diferentes regiões. Açougues e supermercados também eram fornecedores de resíduos animais, para processamento.

A farinha de sangue e a farinha de osso são utilizadas como ingredientes na fabricação de rações balanceadas de animais não ruminantes, sendo incluída em dietas de aves, suínos, peixes e rações pet.

Já o sebo bovino é utilizado como ingrediente na fabricação de rações balanceadas de animais não ruminantes, sendo incluída em dietas de aves, suínos, peixes e rações pet, e utilizado também em indústrias químicas, higiene e limpeza, vernizes e lubrificantes, ácidos graxos e na produção de biodiesel, comprovado como alternativa econômica e ambientalmente viável.