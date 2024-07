Progressistas marca convenção partidária para o dia 2 de agosto

De acordo com Edital de Convocação publicado, assinado pelo presidente Jorge Almeida, o Partido Progressistas (PP) de Adamantina agendou sua convenção municipal para o próximo dia 2 de agosto (sexta-feira), no salão de eventos do Hotel Abaporu, com início às 18h.

Segundo a presidência da legenda, estão convocados todos os filiados, bem como os pré-candidatos a prefeito, a vice e a vereador do PP. “Mas deixamos o convite aberto também para qualquer cidadão adamantinense ou de outras siglas que quiserem participar desse importante momento democrático em que definiremos a atuação dos Progressistas no pleito do dia 6 de outubro”.

Na pauta constam assuntos como: deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações para a eleição majoritária, escolha dos candidatos do PP para as disputas dos cargos no Executivo e Legislativo; Sorteio dos números de campanha entre os futuros candidatos a vereador; e escolha de deputados apoiadores, representantes e outros temas de interesse partidário e eleitoral.

O Progressistas tem como pré-candidato a prefeito de Adamantina o profissional liberal e empresário Dr. Jorge Almeida, assim como formou chapa completa com 10 pré-candidatos a vereador.

O prazo para realização das convenções partidárias, de acordo com o calendário eleitoral, termina no dia 5 de agosto.