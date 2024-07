Prefeitura de Adamantina assina convênios do Melhor Caminho e Município Agro SP

Local receberá substituição de toda a parte elétrica e da cobertura, além de nova pintura

Teve início a revitalização no terminal rodoviário de Adamantina. A obra será executada, pois Adamantina mais uma vez foi contemplada com R$499 mil em recursos provenientes do Governo do Estado de São Paulo por ser Município de Interesse Turístico (MIT).

O objetivo é que o projeto em execução torne o terminal rodoviário torne o espaço mais seguro e agradável. A obra contempla a substituição de toda a parte elétrica e da cobertura, além de nova pintura.

Além disso, tem como foco impulsionar a utilização por novos usuários favorecendo assim e crescimento do município em diversas áreas, tornando esse local como mais uma referência turística em Adamantina.

Adamantina é MIT

O recurso estadual foi destinado a Adamantina, pois a cidade é Município de Interesse Turístico (MIT) desde 26 de fevereiro de 2019. Com isso, é possível pleitear recursos do Governo do Estado para investimento em ações de infraestrutura e melhorias turísticas.

Relembre

No último final de semana, foi inaugurado “Espaço Gastronômico” no Parque dos Pioneiros. A obra também foi executada com recursos provenientes do MIT.

O convênio firmado com o Governo Estadual por meio da Secretaria de Turismo e Viagens, contempla o repasse de 615.073,96 mais a contrapartida de R$136.021,81, totalizando o valor de R$ 751.095,77.

O “Espaço Gastronômico” consiste nas cinco edificações do tipo quiosques que receberão comércio do gênero alimentício. Elas foram executadas em alvenaria, tendo todo o revestimento em piso e paredes, instalações hidráulicas, instalações elétricas, rede de esgoto.

A obra ainda conta com a construção de deck em estrutura metálica, com assoalho em madeira e um acesso em calçada aos banheiros existentes.