Prefeitura busca viabilizar pavimentação da ligação entre Jardim Brasil e Itamaraty

A aprovação do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é elemento essencial para o exercício da advocacia e, portanto, a aprovação dos futuros bacharéis e bacharelas em Direito nesta prova é um dos grandes objetivos do curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina.

Para nossa imensa felicidade, os alunos do 9º termo Bruno Poli Manha, Giovana Pires Leoncio, João Victor Beloto, Laura Buzinaro, Thamy Cavicchioli Nunes Alvarenga e Vitória Maria Rocha Ozelim obtiveram êxito no Exame nº 40 e, após a conclusão do curso, estarão habilitados a exercer a advocacia.

O curso dispõe de corpo docente qualificado, formado essencialmente por mestres e doutores e conta com excelente infraestrutura, disponibilizando aos discentes um acervo privilegiado de livros dos mais relevantes autores do universo jurídico no Brasil, por meio do site Minha Biblioteca, bem como firmando convênios com importantes instituições que constituem o Direito no estado de São Paulo e Brasil: Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), Tribunal de Justiça (SP), Polícia Civil, entre outros.

Além disso, o curso de Direito da FAI desenvolve diversos projetos de extensão universitários, coordenados pelo Programa FAI-SOCIAL, tais como grupos de estudos em diversas áreas e, ainda, o Podcast Juridicando, transmitido semanalmente na Rádio Cultura FM 99,3Mhz e disponível em todos os aplicativos de podcast.

Como grande novidade do ano de 2024, entre os dias 5 e 9 de agosto, o curso de Direito da FAI promoverá seu primeiro congresso extensionista: o CONEXÃO DIREITO.

Este trabalho, dirigido com muita responsabilidade pelo coordenador do curso, Prof. Me. Igor Terraz Pinto, vem produzindo grandes resultados, observados no excelente índice de alunos aprovados nos últimos exames da OAB.

Para celebrar este momento de felicidade em face da conquista, solicitamos para que nossos futuros advogados e advogadas indicassem a importância do curso de Direito da FAI neste processo.

Nossos entrevistados foram unânimes em destacar que a formação acadêmica recebida foi imprescindível para o sucesso no temido Exame da OAB.

Avaliação dos estudantes

Para a discente Giovana, a FAI foi essencial neste processo, destacando, ainda, o papel dos docentes do curso: “Gostaria de agradecer aos professores por nos incentivar, aconselhar e fazer com que essa aprovação seja possível. Neste mesmo sentido, Laura destacou: “Não tenho dúvidas que sem os ensinamentos dos professores, que vão muitas vezes além do ambiente acadêmico, eu não teria conseguido a aprovação agora no 9º termo”.

João Victor Beloto apontou a importância das aulas, sobretudo para aqueles discentes que possuem rotina dupla, dividindo trabalho e estudos: “Com uma rotina corrida, conciliando trabalho e estudos, as aulas foram fundamentais para a construção de uma base sólida de conhecimento”.

João destacou ainda a qualidade dos docentes do curso: “O curso de Direito da FAI conta com excelentes profissionais, não apenas como docentes, mas também com vasta experiência prática na área jurídica, o que enriqueceu minha formação acadêmica”.

Vitória e Bruno destacam, além da importância dos docentes, a realização de atividades que simulavam a realização da primeira e segunda fases do Exame da OAB. Para Vitória, a realização de atividades e simulados foram “essenciais” para aprovação. Bruno afirmou que além das aulas práticas, a realização de simulados periódicos foi “fundamental” para o sucesso no exame.

Por fim, Thamy ressaltou a relevância de toda a equipe do curso de Direito da FAI, inspirando, apoiando e incentivando cada um dos discentes. Reforçou ainda a participação essencial da coordenação do curso no gerenciamento deste processo.

“A participação do curso de Direito da FAI na aprovação foi indispensável, principalmente no apoio e inspiração que a maioria dos professores me trouxeram, sempre exaltando nossa capacidade como alunos e futuros profissionais, nos tratando com muito respeito e igualdade, dispostos a tirar dúvidas, realizando simulados para a prova da OAB, tanto da primeira como da segunda fase, o que me deixou muito mais segura para realizar o exame”, avalia.

Thamy complementa: “Só tenho o que agradecer por todo esse tempo de estudos que tive na instituição, todas as amizades que obtive, os professores (que acabaram se tornando amigos), a coordenação, porque sem cada um deles, sem a base e o apoio de todos, essa conquista não seria possível”.

Aprovação de egressos

Destacamos ainda a aprovação dos ex-alunos do curso: Ander Roger Oliveira, Ary Reinaldo Turra Boechat, Brenda Esteves Lima, Carlos Eduardo Magdalena, Isabela Sampaio de Souza, Jeferson Nunes Jara de Souza, Karina Yoko Homma, Kevin Lucas Menezes Ribeiro, Mariana Prazeres Bruno, Paulo Henrique Gomes, Pedro Henrique Cardoso da Silva, Renato Dias Dos Santos, Sigmar Dantas Pereira Junior e Wandré De Souza.

O Prof. Me. José Eduardo Lima Lourencini destaca a excelência do curso de Direito da FAI, se configurando como uma referência de qualidade na Nova Alta Paulista. “O elevado número de aprovações no exame da OAB de egressos do curso de Direito da FAI demonstra o trabalho sério, responsável e de muita qualidade que vem sendo realizado há mais de 26 anos. Temos excelentes professores que formam uma equipe extremamente unida e que possuem grande carinho pelo curso”, ressalta.

“Além disso, nosso coordenador, Prof. Me. Igor Terraz Pinto vem desenvolvendo um trabalho de excelência na liderança desta equipe, garantindo todo o respaldo necessário para podermos desenvolver nossas atividades acadêmicas com todo êxito. Somos hoje, sem sombra de dúvidas, uma referência de qualidade no ensino jurídico no interior paulista”, completa.

Conforme o coordenador, Prof. Me. Igor Terraz Pinto, o curso de Direito da FAI saúda todos os aprovados e aprovadas. “Ressalto nossa imensa alegria com esta importante conquista e desejo muito sucesso no transcorrer de suas carreiras profissionais”, finaliza.