Prefeitura abre licitação de estrutura metálica para duas pontes rurais

As obas de construção de duas pontes rurais em Adamantina – na Estrada ADM 445, sobre o Córrego Tocantins (após a usina de lixo) e na Estrada ADM 353/Estrada Geraldo Jordão, sobre o Córrego dos Ranchos – têm um novo capítulo, para que as melhorias possam ser entregues e reconectem vias rurais que estão com passagens prejudicadas.

As obras nos dois locais se arrastam e afetam os usuários, sobretudo proprietários e moradores rurais, que precisam usar rotas alternativas com distâncias maiores, que geram mais tempo e despesas no deslocamento e mais desgaste nos veículos. No Córrego Tocantis a ponte foi destruída há mais de dois anos, em fevereiro de 2022. No Córrego dos Ranchos o local está sem ponte desde novembro de 2022.

As obras foram iniciadas por empresa licitada pela Prefeitura de Adamantina em abril do ano passado, que fez as fundações e os gabiões com pedra telados.

Depois foram reassumidas pela administração municipal, com execução direta pelos servidores do próprio quadro, sendo instaladas as estruturas de concreto nas cabeceiras para a posterior recepção das longarinas metálicas que farão a ligação entre as duas margens, nos dos locais.

Agora, em uma nova etapa, a Prefeitura de Adamantina abriu licitação pública (Concorrência Eletrônica – Edital 37/2024) buscando a contratação de empresa especializada em serviços de caldeiraria, visando a fabricação e montagem da estrutura metálica. Conforme o edital, o valor estimado desta licitação é de R$ 266.343,67.

A sessão de processamento da concorrência eletrônica será realizada na data de 10 de julho. Depois de consolidada a licitação e seus trâmites finalizados, ocorre a contratação e emissão do pedido de compra, para o fornecedor entregar o item contratado.

Conforme o memorial descritivo que integra o edital, sobre as longarinas serão instaladas o tabuleiro, que será executado em madeira. A execução deste serviço ficará à cargo da Prefeitura de Adamantina. Com projeto, planejamento e previsibilidade, a licitação da estrutura metálica já poderia ter ocorrido.