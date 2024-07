PDT realiza convenção e apresenta chapa com pré-candidatos a vereadores

No começo da tarde da última sexta-feira (26) o pré-candidato a prefeito de Adamantina, Dr. Jorge Almeida recebeu a visita do deputado federal Delegado Da Cunha – ambos do Progressistas –, acompanhado do coordenador regional no PP, Antônio Alves de Sousa, o ‘Ribeirão’.

A recepção ocorreu no Hotel Abaporu e contou com a presença de pré-candidatos a vereador, filiados do Progressistas e apoiadores da pré-campanha ao Executivo.

“Estou aqui para declarar meu total apoio à pré-candidatura do Dr. Jorge para prefeito de Adamantina. Um homem sério, honesto e de fibra que pode transformar o futuro desta cidade. Estaremos junto com ele trabalhando na Câmara dos Deputados em busca de sanar carências do município”, destacou o deputado Da Cunha.

Além de fechar a parceria com o parlamentar – que afirmou trazer também o apoio do presidente estadual Maurício Neves (PP) e do presidente nacional Ciro Nogueira (PP) –, Dr. Jorge aproveitou o encontro para apresentar algumas necessidades de Adamantina e já solicitar emendas nas áreas da Saúde, Desenvolvimento Econômico e Segurança Pública.

“É extremamente importante já termos um deputado federal (Da Cunha), um deputado estadual (Maurício) e um senador (Ciro) avalizando a nossa pré-candidatura a prefeito e se colocando à disposição de Adamantina. Uma prova de que teremos respaldo para buscar recursos e melhorias para a nossa cidade”, disse Dr. Jorge.