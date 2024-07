Obras de campos sintéticos são iniciadas no Bela Vista e Parque dos Pioneiros

A categoria Sub-16 do Futsal do Audax / Unimed/ DM Esportes, do treinador Elvis Basílio, sagrou-se campeão no Futsal no Paraná.

A conquista do título do Sub 16, do Audax/ Unimed/ DM Esportes, foi na cobrança de penalidades por 2 a 0, convertida pelos jogadores Marcos e Guilherme, após o empate no tempo normal em 1 a 1, contra o time da Sharks Academia de Itaberá/SP, com o gol marcado por José Eduardo.

ARTILHEIRO E DESTAQUE

A equipe teve ainda na competição, os jogadores Matheus Rangel com 6 gols (Artilheiro) e Miguel Esperandio (Destaque).

O evento esportivo reuniu equipes dos Estados do Paraná e São Paulo, e foi realizada nos dias 16 a 21 de julho, na Copa Interestadual de Futsal de Base de Salto Itararé.

O time adamantinenense do Audax / Unimed/ DM Esportes, representou Município também nas categorias Sub-10 e Sub-14, que foram eliminadas na primeira e segunda fase respectivamente.