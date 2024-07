Lançamento da pré-candidatura a prefeito de Daniel Robles tem a presença do vice-governador e secretário estadual

O partido NOVO, de Adamantina, divulgou a data da convenção municipal que deve confirmar o nome de José Tiveron como candidato a prefeito da Cidade Jóia.

De acordo com edital do partido, a convenção será dia 27 de julho, às 17h00, na Associação Comercial e Empresarial (ACE). Também da sua base política, o PRD (Partido Renovação Democrática) de Adamantina realiza sua convenção na data anterior, dia 26, às 19h00, na Câmara Municipal.

Nas convenções, os dois partidos irão oficializar os nomes de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, e ainda sobre a oficialização da coligação entre os dois partidos.

Conforme o calendário da Justiça Eleitoral, as convenções estão autorizadas a ocorrer a partir deste sábado (20) e devem ser realizadas até o dia 5 de agosto.

Os nomes dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, definidos nas convenções, devem ser registrados na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto, até as 8h00, por transmissão via internet; ou até as 19h, em mídia entregue nos cartórios eleitorais. Encerrado o período do registro, a propaganda eleitoral está liberada a partir do dia 16 de agosto.

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão ocorre no período de 30 de agosto a 3 de outubro. As eleições municipais acontecem no dia 6 de outubro.