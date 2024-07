GRÁFICA ATUAL: excelência em impressão em Adamantina e região

Jorge Carlos Almeida da Silva, ou apenas o dr. Jorge, tem uma trajetória de 46 anos como profissional liberal na Cidade Joia, atuando como dentista. Seu consultório fica localizado na Clínica Reviva anexa ao Hotel Abaporu.

“Desde muito cedo despertei o interesse pelos estudos e em crescer enquanto pessoa e profissional, tanto que com apenas 17 anos ingressei no curso de Odontologia, na Unoeste de Presidente Prudente. Sendo sempre bastante comprometido com o que faço, me formei com apenas 21 anos. Logo depois retornei a Adamantina, onde abri meu primeiro consultório, já que era a terra que eu pertenço e amo”, recordou.

Casado com Sulema (também dentista), tem os filhos Daniel e Barbara (médicos) e três netos.

Jorge atende seus pacientes, de crianças à melhor idade, com tratamento clínico geral, porém, suas especialidades são prótese dentária (reabilitação oral) e ortodontia.

“Entendo que minha profissão vai muito além de tratar dos dentes das pessoas. Aqui transformamos sorrisos para trazer saúde e recuperar a autoestima dos nossos pacientes. E é assim que sempre trabalhei”, enfatizou.

Se você quer voltar a sorrir, conheça a Clínica Reviva e marque um horário com o dr. Jorge no telefone (18) 3521 3232.