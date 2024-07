Cabo Adriano é homenageado pela Câmara Municipal

O deputado federal Fausto Pinato viabilizou mais uma emenda federal para Adamantina, liberando o valor de R$ 150 mil para investimento em custeio e manutenção da rede municipal de saúde.

É importante ressaltar que, no período de 2023/2024, o deputado Fausto Pinato já disponibilizou R$ 868 mil para Adamantina, por meio de emendas parlamentares pessoais, demonstrando seu continuo apoio, carinho e dedicação ao nosso município.

Além dos recursos destinados à rede municipal de saúde, também foram repassados R$ 68.400,00 para a aquisição de três trituradores rotativos (roçadeiras) que foram integrados à Patrulha Agrícola, e mais R$ 150 mil para custeio e manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação.

O maior valor liberado foi de R$ 500 mil para obras de infraestrutura, utilizando no recapeamento de ruas.

Todos esses recursos foram destinados em função da amizade do deputado Pinato com o Professor Hélio Santos, que são do mesmo partido (Partido Progressista – PP) e ao bom relacionamento do parlamentar federal com a administração do prefeito Márcio Cardim.