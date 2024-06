Zil Silva é homenageada pela Câmara de Adamantina

A atleta Zil Silva, campeã mundial de fisiculturismo, foi homenageada pela Câmara de Adamantina na noite da última segunda-feira (17).

Acompanhada por familiares e amigos, Zil Silva esteve no plenário da Casa de Leis, onde recebeu as felicitações dos vereadores. Individualmente, cada vereador fez uso da palavra para homenageá-la e cobrar maior apoio para que a adamantinense continue representando a “Cidade Joia” em competições dentro e fora do Brasil.

De acordo com o documento oficial da Câmara de Adamantina, a Moção de Aplausos foi apresentada por Hélio José dos Santos, em parceria com os vereadores Noriko Onishi Saito e Riquinha do Bar. A moção foi assinada pelos demais vereadores e aprovada por unanimidade.

Bastante emocionada com a homenagem, Zil Silva, em conversa com a equipe de jornalismo do Folha Regional, agradeceu aos vereadores e destacou que é um orgulho alcançar o título de campeã, e que a alegria é ainda maior ao receber a homenagem da Câmara de Adamantina.