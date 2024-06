Gateball de Adamantina participa de competição em Prudente

No último domingo, 23 de junho, foi realizada a prova do Vestibular de Medicina 2025 – reserva de vagas, do Centro Universitário de Adamantina.

A aplicação da prova aconteceu das 13h às 17h30, no Câmpus II, composta por questões de conhecimentos gerais (Matemática – 09; Biologia – 09; Geografia – 06; Física – 06; História – 06; Química – 09; Língua Portuguesa – 09; Língua Inglesa – 06) e uma redação.

No local, os pais e responsáveis contaram com um espaço especial para aguardarem confortavelmente os candidatos finalizarem a prova, com café, petiscos, sofás, ambiente climatizado e exibição de filmes.

“Ficamos impressionados com a infraestrutura do Câmpus. O pessoal também foi muito acolhedor, estamos aguardando ansiosos pela aprovação da nossa filha, que tem diversos amigos que já estudam aqui e fizeram ótimas recomendações a ela. Outro ponto que nos atraiu foi o valor da mensalidade e as informações que tivemos sobre os professores renomados”, destaca Ana Cláudia, mãe da vestibulanda Ana Clara.

Os candidatos foram recepcionados e orientados pela equipe do Centro Universitário, recebendo barrinhas de cereais, água e um kit, tudo para proporcionar um melhor desempenho durante a prova.

O certame é realizado pela Fundação Vunesp e a divulgação da primeira chamada acontece no dia 18 de julho.

As matrículas dos convocados devem ser feitas nos dias 19, 22 e 23 de julho. São 50 vagas. Mais informações podem ser obtidas no Edital.