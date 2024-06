Loja Maçônica Estrela de Adamantina completa 75 anos de fundação

Buscada desde 2017, a Prefeitura de Adamantina finalmente conquistou a liberação do prédio do antigo IBC (Instituto Brasileiro do Café), localizado no alto da Avenida Rio Branco próximo ao campo da Acrea (Associação Cultural, Recreativa e Esportiva). A publicação da reversão da doação foi feita no último dia 4 de junho de 2024 no Diário Oficial da União.

“Mais uma conquista importante dessa Administração. Há tempos estamos pleiteando. Por várias vezes estive na Secretaria de Propriedade da União em São Paulo e Brasília-DF. Em reunião com o Vice Presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, solicitei e de pronto ele sinalizou a doação”, comemorou o prefeito Márcio Cardim.

A primeira investida da Prefeitura para reverter os barracões ocorreu em 2017, com a entrega de toda a documentação exigida à SPU (Secretaria do Patrimônio da União), ligada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Inicialmente, a proposta da Prefeitura era criar no local um Entreposto Comercial para a Agricultura Familiar, no entanto, no anúncio feito agora, a ‘’”ocupação do imóvel deve priorizar projetos na área de formação profissional e/ou empreendedorismo.”