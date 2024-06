Gateboll Masculino de Adamantina fica em terceiro lugar no Campeonato da Alta Paulista

Programação continua nesta quarta-feira (5), a partir das 8h30, com a inauguração do Viveiro de Plantas Ornamentais que foi construído no Recinto Poliesportivo Sebastião Pires da Silva

Com o hasteamento do pavilhão nacional teve início na manhã de hoje (3), as comemorações pelos 75 anos de Adamantina. O tema para as festividades deste ano é “Respeito e Gratidão a quem constrói a nossa história”.

Participaram da solenidade, o prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, vereadores, secretários municipais, autoridades e alunos das escolas municipais, Banda Marcial de Adamantina, atiradores do Tiro de Guerra e população.

Após a entoação do Hino Nacional e de Adamantina, o secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei, lembrou que os problemas sempre vão existir, mas a pergunta que deve ficar é: o que queremos para nós e para as futuras gerações?

O comandante do Tiro de Guerra 02-080, Leonardo Souto, disse em sua fala que são 20 anos de carreira e que já passou em algumas cidades.

“Pedi a Deus que me direcionasse para uma cidade que eu abençoasse e fosse abençoado. Me senti muito feliz e fui bem recebido. Espero abençoar a cidade com a nossa função, pois atuamos na forja do caráter. O que queremos pra frente? Essa é a geração do hoje. Temos que plantar boas sementes para gerar bons frutos”, garantiu.

O presidente da Câmara Municipal, Aguinaldo Pires Galvão, disse que é motivo de alegria comemorar os 75 anos de Adamantina e que ele acompanhou o crescimento da cidade, pois veio da zona rural.

“Este mês é de comemoração e durante este período teremos várias entregas para serem feitas. Precisamos agradecer a todos os funcionários e todas as áreas, pois temos avançado por termos sustentabilidade financeira e isso possibilita que diversos projetos aconteçam. Precisamos olhar pra frente! Comemorar o que é bom!”, finalizou o prefeito Márcio Cardim.

Confira a programação de aniversário de Adamantina

No dia 5 de junho, a partir das 8h30, será inaugurado o Viveiro de Plantas Ornamentais que foi construído no Recinto Poliesportivo Sebastião Pires da Silva.

Já na sexta-feira, 7 de junho, a partir das 19h acontecerá a inauguração das adequações que o Ginásio de Esportes Paulo Camargo recebeu.

A quadra ganhou novo piso vinílico (PVC); um par de traves móveis para futebol de salão e handebol; um par de postes para rede de vôlei oficial; um par de tabelas de basquete em acrílico.

As festividades alusivas aos 75 anos de Adamantina serão realizadas durante todo o mês de junho.