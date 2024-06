Adamantina perde sede da Inspetoria Regional de Esportes e Lazer

Na manhã de segunda-feira passada a TV Folha Regional transmitiu, ao vivo, o programa Entrevista da Semana com a participação do presidente do Partido Liberal em Adamantina, Gustavo Fernandes.

“Sou administrador de empresas, sempre atuei na iniciativa privada, mas gostava de política. Estava filiado ao Republicanos, ajudando n organização do partido, então tivemos um contato vindo da Executiva Estadual do PL e recebi o convite para assumir o partido. Quando aceitei o desafio foi justamente por causa de estar em um grupo da minha confiança, de pessoas extremamente do bem”, contou.

Ainda formalizado como Comissão Provisória em Adamantina, antes o PL integrava o grupo de apoio à atual Administração Márcio Cardim, porém, agora passou a compor o grupo de ‘oposição’ à gestão municipal.

O novo presidente revelou que ainda haverá reuniões com todos os pré-candidatos e membros do partido. “É tudo muito recente. Vamos conversar com todos. E, sim, queremos ter uma chapa completa de candidatos a vereadores”.

Também sobre a postura da legenda na disputa pelo Poder Executivo, Gustavo afirmou que os partidos lá em cima (executivas nacional e estadual) querem que o PL e o Republicanos estejam juntos, alinhados. “Por isso que ofereceram o Partido Liberal para nós. Então, com certeza, estaremos junto da pré-candidatura do Alcio nas eleições deste ano”.

A entrevista completa está disponível no portal adamantinanet.com