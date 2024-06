Centro Universitário de Adamantina: Compromisso com a Excelência no Ensino e Investimento Contínuo na Saúde

O Centro Universitário de Adamantina reafirma seu compromisso com a excelência no ensino e a formação de profissionais qualificados, destacando-se como uma instituição que investe constantemente em infraestrutura e recursos para oferecer o melhor aos seus alunos e à comunidade.

No início deste mês, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) autorizou a continuidade dos internatos em São Carlos, conforme acórdão liberado nos autos do Processo 2069679-19.2024.8.26.0000, reforçando a parceria e o investimento contínuo na Santa Casa de Adamantina. Essa decisão é um reconhecimento da qualidade dos programas de ensino e da seriedade com que o Centro Universitário de Adamantina trata a formação de seus alunos.

Compromisso com a Qualidade de Ensino

Em dezembro do ano passado, uma decisão em primeira instância do Poder Judiciário da Comarca de Adamantina, nos autos do Processo 1002842-28.2016.8.26.0081, proibiu o Centro Universitário de Adamantina de renovar o termo de colaboração firmado com a Santa Casa de São Carlos para o internato do curso de medicina. No entanto, a instituição sempre esteve comprometida com a qualidade do ensino e a formação de seus alunos, mantendo altos padrões acadêmicos e administrativos.

Desde a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a instituição tem cumprido rigorosamente com todas as exigências, demonstrando seu compromisso em investir na Santa Casa de Adamantina. Até o momento, parte do internato têm sido realizada em São Carlos devido à certificação do hospital como “hospital-escola”, qualificado para oferecer essa etapa prática essencial para a formação médica dos estudantes.

Investimentos na Santa Casa de Adamantina

O Centro Universitário de Adamantina tem investido significativamente na Santa Casa de Adamantina, contribuindo para a melhoria da infraestrutura e dos serviços de saúde oferecidos à comunidade. Esses investimentos são fundamentais para garantir a qualidade dos serviços de saúde e o atendimento à população, além de preparar a estrutura do hospital para, eventualmente, poder sediar o internato.

Segundo o reitor, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, desde 2018, já foram investidos mais de R$ 30 milhões na Santa Casa. Esses investimentos incluem a UTI, reforma do pronto-socorro e pediatria, adequação elétrica, construção do espaço para ressonância magnética, centro de ensino e melhorias no centro cirúrgico.

“Esses investimentos são fundamentais para garantir a qualidade dos serviços de saúde e o atendimento à população, além de preparar a estrutura do hospital para, futuramente, poder sediar o internato,” destacou o reitor.

Internato em São Carlos: Garantia de Excelência

A Santa Casa de São Carlos é a única entidade conveniada com o Centro Universitário de Adamantina. Ela oferece serviço hospitalar de alta complexidade, certificada como Hospital de Ensino pelo Ministério da Educação (MEC), proporcionando formação médica de qualidade. A continuidade do internato em São Carlos é essencial para garantir a excelência na formação dos alunos de medicina, mantendo a qualidade e a sustentabilidade do curso, confirmadas com a renovação do reconhecimento do curso de medicina por 5 (cinco) anos pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo.

Dedicação da Reitoria e Equipe Acadêmica

A reitoria do Centro Universitário de Adamantina, com toda a equipe acadêmica, está focada em proporcionar um ambiente educacional que priorize a qualidade, a ética e a responsabilidade social. A formação de profissionais capacitados e comprometidos com a saúde e o bem-estar da sociedade é uma prioridade, refletida em todas as ações e investimentos realizados pela instituição.

“A parceria entre a FAI e a Santa Casa de Adamantina[1] se encontra em uma fase produtiva com vistas ao internato local e ao credenciamento como Hospital-Ensino, e há um engajamento de esforços entre os compromissários para que o internato seja desenvolvido integralmente em Adamantina. Qual a vantagem para a instituição de ensino em oferecer aos seus alunos um internato a 400 km de distância, quando lhe seria muito mais atrativo e lucrativo oferecer os internatos, todos eles, na mesma localidade em que sediada a universidade. Entretanto, a FAI nunca deixou ou deixará de investir na Santa Casa de Adamantina, mas o Hospital local ainda não tem condições de atender integralmente o internato do curso de medicina por razões que não são da responsabilidade da Instituição de Ensino, como: comprometimento do espaço físico, número de leitos, volume assistencial e complexidade dos serviços. Por isso, o TJSP reconheceu que as outras partes do TAC devem compor o polo passivo do processo”, destacou o reitor.

O Centro Universitário de Adamantina segue firme em seu propósito de ser um polo de referência em educação superior, investindo constantemente para oferecer o melhor em infraestrutura e ensino. A qualidade e o comprometimento com os alunos e a comunidade são pilares que sustentam a reputação e a trajetória de sucesso do Centro Universitário de Adamantina.