San Remo vence e mantém liderança na Copa Alta Paulista de Veteranos

O time adamantinense do San Remo E.C. do Jardim Brasil, se mantém na liderança do Grupo A, da 17ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio.

No domingo (26), no campo do Clube da Afucal de Lucélia, pela nona rodada da competição, o time do treinador Durvalino “Dú “, conquistou um excelente resultado ao vencer por 3 a 2, o bom time do Parapuã F.C.

Os gols foram marcados por Eduardo “Bolinho”, Cesar “Alemão” e Jackson Lima.

Com o resultado positivo, o San Remo E.C. permanece na liderança do Grupo A, com 10 pontos ganhos.

COMISSÃO TÉCNICA

Durvalino Dú (Técnico), Marcos Construtor e Jalá (Auxiliares)

AGRADECIMENTO DE APOIO

A diretoria do San Remo E.C. através do mandatário e presidente Marcos Construtor, agradece jogadores, comissão técnica e o apoio nesta importante competição dos patrocinadores.