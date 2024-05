Programa Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina é apresentado em Lucélia

Objetivo principal garantir o direito à alfabetização a todas as crianças do país

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Educação, deu início aos encontros do Programa de Formação Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI) que tem como objetivo principal garantir o direito à alfabetização a todas as crianças do país.

O projeto é parte do ‘Compromisso Nacional Criança Alfabetizada’, lançado em 2023, aderido pelo município, em colaboração com o governo federal. Todos os professores da educação infantil ciclo II (pré-escola) estão participando.

O LEEI é uma iniciativa de desenvolvimento profissional que adota a Coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil como material de referência.

O foco é oferecer formação continuada aos profissionais da educação infantil Ciclo II (pré-escola) abordando oralidade, leitura e escrita para apoiar os docentes tanto teórica quanto metodologicamente, permitindo que desenvolvam práticas educativas que ampliem as experiências das crianças com a linguagem escrita.

O programa leva em consideração as particularidades da primeira infância e as noções de leitura e escrita como práticas sociais integradas ao cotidiano, que fomentam interações e brincadeiras neste ciclo de vida.

A assessora técnica da educação infantil, Adriana Maria Muniz Leite, juntamente com a articuladora municipal do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), Maria Angélica dos Santos Feitoza, estiveram presente na formação inicial do LEEI, na ocasião ambas agradeceram o compromisso com a formação iniciada e parabenizaram os professores pelo trabalho realizado com as crianças.

“O LEEI está alinhado com as propostas e estratégias da rede municipal de ensino, visando proporcionar mais recursos teórico-práticos para o trabalho com a oralidade, a leitura e a escrita, respeitando os objetivos e especificidades da educação infantil,” concluíram.