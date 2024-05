Goleiro adamantinense Thomas Alves é destaque do Sub-13 do Marília A.C.

No último dia 21, sob a supervisão dos professores Igor Terraz Pinto e Arnon Alves da Silva, 41 estudantes do curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina visitaram o Museu da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), o Palácio da Justiça e a Catedral da Sé, na capital paulista.

No Museu da Polícia Civil do Estado de São Paulo, popularmente conhecido como Museu do Crime, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da história da instituição, como também de alguns crimes de grande repercussão no Estado de São Paulo, através de uma imersão por meio de quadros, fotografias, documentos, armas antigas, distintivos e diversos utensílios.

Na sede da AASP foram recebidos por seu gerente jurídico, Dr. Daniel Castro, que proferiu uma palestra apresentando todo o portfólio de produtos e serviços da AASP e, os impactos da tecnologia e da Inteligência Artificial na Advocacia, visando assim, fortalecer as relações e oferecer suporte à formação acadêmica de futuros profissionais. Ainda, houve a visita às instalações da Associação, entre elas a sala de podcast e a Biblioteca Élcio Silva, que possui um dos principais acervos jurídicos históricos do país.

Na sequência, conheceram o Palácio da Justiça, sede do Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo recepcionados pela equipe de cerimonial do Tribunal, oportunidade em que apresentaram histórias e curiosidades sobre o Palácio, levando os participantes a conhecerem partes das icônicas instalações, entre elas o Salão dos Passos Perdidos, o Salão do Tribunal de Júri, o Espaço Cultural Poeta Paulo Bomfim, a Sala Desembargador Emeric Levai e o Salão Nobre Ministro Manoel da Costa Manso.

Ao final, visitaram a imponente Catedral da Sé.

Para o coordenador do curso de Direito, Prof. Me. Igor Terraz Pinto, essas visitas educacionais monitoradas podem influenciar na escolha profissional dos estudantes e, por isso, são muito importantes.

“Também servem para estreitar os laços entre alunos de diferentes turmas e para aumentar seu engajamento durante o curso”, avalia.