Professores e jornalistas lançam livro sobre ‘Saúde, Mídia e Comunicação’

Em meio a convidados presentes no Bourbon Meeting Room, os professores universitários e jornalistas diplomados Sérgio Barbosa e Ieda Borges fizeram o lançamento da versão impressa do livro ‘Saúde, Mídia e Comunicação’, na manhã da última terça-feira (16).

De acordo com os autores, a publicação faz uma reflexão dos três temas, que ganharam relevância no período da pandemia da Covid-19. “Naquela época, percebemos o quanto a Comunicação foi importante na área da Saúde e o bom (ou mau) uso das informações impactou no trabalho da Mídia. Assim, o leitor poderá ver sob diversos ângulos como o período pandêmico foi uma verdadeira escola para os profissionais desses setores”.

Entre as presenças especiais no evento, estava a médica Dra. Maria Amélia Abdo Barreto, representante da diretoria da Unimed Adamantina – que foi uma das patrocinadoras do livro. Ela usou a palavra e enfatizou a importância do retrato que traz a publicação do árduo e amoroso trabalho realizado por médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagens na pandemia.

Além de Sérgio e Ieda, o livro tem ainda como autores Roberto Chiachiri e Roberto Jimenes, que participaram por videoconferência do lançamento.

‘Saúde, Mídia e Comunicação’ traz a chancela da Cátedra UNESCO/UMESP de Comunicação para o Desenvolvimento Regional e parceria com CEAFI – Centro de Estudos Avançados e Formação Integrada.