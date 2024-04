Homem de 52 anos é preso por tráfico em Adamantina

O Capitão PM Eder Mazzini Bressan, comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar de Adamantina, responsável pelos municípios de Adamantina, Mariápolis, Flórida Paulista, Pacaembu, Irapuru e Flora Rica, realizou com sucesso o curso de especialização profissional em comunicação social, no Quartel do Comando Geral em São Paulo.



Foram quatro semanas de curso, abordando estratégias diversas e discussões que contaram com participantes de diferentes regiões do Estado, com o foco em atendimento a imprensa e comunidade.



Conforme destacou o Capitão PM Bressan ao jornalismo Adamantina NET, ele e os demais participantes receberam informações importantes para atuarem no estreitamento de laços da corporação militar com a imprensa e a sociedade, dentro do princípio da transparência da administração pública, e também para fortalecer a comunicação institucional da PM.