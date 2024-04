Em novo Termo de Colaboração, Centro Universitário investe mais de R$ 2 milhões na Santa Casa e aumenta repasse mensal para R$ 382 mil

Neste ano, investimentos da instituição na Santa Casa chegarão a aproximadamente R$ 4,5 milhões

Por Jéssica Nakadaira

Oferecer formação de excelência e beneficiar a saúde do município são alguns dos pilares do Centro Universitário de Adamantina. Por isso, a instituição tem investido fortemente na Santa Casa de Misericórdia.

Os investimentos da atual gestão do Centro Universitário no início deste ano foram de R$ 2.139.105,77 para a finalização das seguintes obras e serviços: “Reforma, Projeto Elétrico, Instalação Elétrica, Adequação da Cobertura e Aquisição de Materiais para o Centro Cirúrgico”, no valor de R$ 1.015.499,08 “Ar Condicional Central”, no valor de R$ 745.018,00; e “Pronto Socorro e Pediatria”, no valor de R$ 378.588,69.

Além disso, a instituição repassa para a Santa Casa R$ 382 mil por mês para a execução das atividades de extensão e ao internato do curso de Medicina, bem como os estágios supervisionados e atividades práticas aos discentes dos demais cursos da área da saúde oferecidos, conforme convênio existente.

Portanto, conforme o novo Termo de Colaboração, assinado em dezembro de 2023, neste ano de 2024, os investimentos do Centro Universitário na Santa Casa de Adamantina chegarão a aproximadamente R$ 4,5 milhões.

Mais do que beneficiar a população com atendimentos realizados pelos alunos, estas iniciativas visam a consolidação do Hospital de Ensino e a implantação do Internato, possibilitando que eles coloquem em prática os aprendizados e oferecendo ensino, pesquisa e extensão voltados para a saúde.

“A FAI está sempre de portas abertas para a Santa Casa de Adamantina e agradecemos pela parceria em prol da formação cidadã e profissional dos nossos acadêmicos. A parceria entre a FAI e a Santa Casa de Adamantina se encontra em uma fase bastante produtiva, com avanços significativos, tanto no diálogo, quanto em ações concretas, com vistas ao internato local e ao credenciamento como Hospital-Ensino. Temos o compromisso de fortalecer ainda mais as oportunidades de aprendizado dos nossos alunos, através do seu objetivo principal, que é oferecer à população o melhor serviço de saúde”, ressalta o reitor do Centro Universitário, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza.

Relembre

Nos anos de 2021, 2022 e 2023, os investimentos da atual gestão do Centro Universitário na Santa Casa do município foram de R$ 1.463.480,70 na construção do Pronto-Socorro, R$ 1.924.894,31 na construção o espaço físico da ressonância magnética, e R$ 1.197.528,51 no projeto elétrico correspondente à regularização das instalações elétricas internas do hospital, imprescindível para a continuidade dos serviços de saúde prestados.

Somados, os investimentos do Centro Universitário na infraestrutura da Santa Casa de Adamantina, desde 2018, mais os repasses mensais, chegam a quase R$ 30 milhões.