CAMDA 59 ANOS: conectada, sustentável e construindo bases sólidas para o futuro

Uma história de progresso do cooperativismo que teve início em 4 de abril de 1965

Ao acompanhar a evolução da CAMDA nesses 59 anos, não se pode deixar de apontar que seu crescimento está diretamente relacionado ao alto desempenho dos profissionais que dela fazem parte, focando sempre em novas tecnologias e na sustentabilidade.

O processo de profissionalização teve início em 1986 e a partir dessa época, a CAMDA teve seu desenvolvimento baseado em pesquisas e análises das necessidades dos cooperados. Desta forma, ao longo dos anos, novas filiais foram abertas, ampliando as frentes de atuação e admitindo profissionais especializados nas mais diversas áreas. Tudo com o objetivo de prestar ao homem do campo o melhor serviço, o melhor atendimento e a melhor tecnologia em assistência técnica.

O pequeno prédio onde estava instalada a loja da década de 60, se transformou em uma grande empresa. E todo o seu crescimento sempre se norteou em planejamento técnico e estratégico, alicerçado na excelência de gestão de seus dirigentes, para atender o potencial mercadológico e as particularidades da cultura e da pecuária de cada região.

E COMO ESTAMOS HOJE

O espírito cooperativista da CAMDA não se limita ao âmbito interno ou apenas ao território físico em que opera. A atuação na área socioambiental e a constante preocupação com práti-cas sustentáveis e socialmente responsáveis tem se tornado uma prioridade e motivo de orgulho, com reconhecimento por parte da sociedade como um todo, pois além da assistên-cia técnica, agronômica e veterinária feitas gratuita e diretamente nas propriedades dos cooperados, regularmente são promovidas palestras instrutivas sobre boas práticas agrícolas, dias de campo, treinamentos sobre novas tecnologias e muitas ações que beneficiam toda a comunidade.

Nesse contexto, a atenção ao tripé ambiental, social e de governança (ESG) tornou-se um indicador crucial para a CAMDA que almeja não apenas o crescimento sólido, mas também a construção de um legado positivo para a sociedade.

Atividades sobre a preservação do solo e meio ambiente, a partir da conscientização das crianças do ensino fundamental com aulas práticas, jogos e visitas frequentemente são realizadas pela CAMDA. Além disso, a participação em feiras voltadas a este fim ocorre de maneira contínua, onde distribuímos mudas produzidas no próprio viveiro da cooperativa para as crianças, cooperados e população com o intuito da conscientização e recuperação ambiental.

Também tivemos a implementação bem-sucedida do projeto de energia solar na maior parte das filiais, alinhado à sustentabilidade e reforçando o compromisso com práticas cooperativas responsáveis. As usinas fotovoltaicas instaladas nas unidades da CAMDA é um excelente exemplo deste importante pilar. São 23 usinas divididas em 5 concessionárias – algumas delas já instaladas e em operação.

A integração de tecnologia e inovação no contexto cooperativo representa uma transformação fundamental nos métodos de operação e no atendimento aos cooperados. Essa abordagem visa proporcionar uma experiência mais eficiente e personalizada, utilizando ferramentas tecnológicas para facilitar processos, promover a transparência e fortalecer a comunicação.

E como reconhecimento de uma administração eficiente e participativa, a CAMDA está mais uma vez entre as 400 maiores empresas nacionais do agronegócio. Atualmente, a cooperativa possui 43 filiais localizadas entre os Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná, mais de 28.700 cooperados, 923 colaboradores em seu quadro funcional e um faturamento anual em aproximadamente R$ 2 bi.

