Alcio Ikeda troca de partido e se filia no Republicanos

Portuguesa F.C. de Adamantina e Red Bull F.C./ Pracinha, são os finalistas da 2ª edição da Copa Regional Arena de Pracinha de Futebol Médio.

Em duas partidas disputadíssimas realizada na terça-feira (12), pelas as semifinais, as duas equipes garantiram suas vagas para final, ao eliminarem seus adversários o Time da Roça F.C/ Pracinha e Lobos F.C./ Sorte Bets Aposta/ Inúbia Paulista.

PORTUGUESA / ADAMANTINA

No primeiro duelo a Portuguesa de Adamantina do treinador Sérgio Teixeira “Paz Bem”, entrou com a vantagem do empate por ter a melhor campanha. A conquistou da sua classificação, foi em um jogo equilibrado e no sufoco, o time adamantinense jogou o primeiro tempo, com um jogador a menos devido a expulsão de Rafa Ferrari, juntamente com jogador adversário, mesmo assim saiu vencedor por 1 a 0, com gol marcado por Dú. Na segunda etapa, o time perdeu por expulsão, o jogador João Carlos. Com 4 jogadores em campo a equipe levou o gol de empate do adversário e mesmo levando o sufoco, os adamantinenses seguraram e manteve o empate até o apito final, ficando com a classificação para a grande final e ainda manteve sua invencibilidade na competição.

RED BULL F.C./ PRACINHA

Apoiado pela sua torcida o Red Bull F.C/ Pracinha, do treinador Rafael Dias, fez seu dever de casa e não se intimidou com o bom time do Lobos F.C./ Inúbia Paulista/ Sorte Bets Aposta, e garantiu sua classificação para a final ao vencer por 2 a 1.

Destaque para o meia-atacante Diogo Indaiá, que com o seu oportunismo marcou os dois gols da vitória e classificação.

FINAL SERÁ NO SÁBADO (16)

Organizadores da competição esportiva confirmou para sábado (16) às 17h00, a disputa final entre Portuguesa/ Adamantina e Red Bull F.C/ Pracinha.

APOIO

Prefeito Maurilei Aparecido – Prefeitura de Pracinha e Juninho do Esporte.

(Fontes / Informações: Sérgio Teixeira (Portuguesa) e Rafael Dias (Red Bull/ Pracinha)

-Na foto, o jogador Diogo Indaiá (Red Bull / Pracinha), que marcou os dois gols da sua equipe.