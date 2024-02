Santa Casa de Adamantina realiza a “Missão Amor que Cura” e arrecada donativos

De acordo com o anúncio feito na época pela Prefeitura de Adamantina, no mês de junho de 2023 a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo emitiu a licença de instalação do novo Cemitério Municipal, após apresentação do projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e pela Secretaria Municipal de Planejamento. Então, o assunto foi pauta de questionamento apresentada na sessão ordinária da Câmara.

Por meio do Requerimento 015/2024 o presidente do Poder Legislativo, Aguinaldo Galvão, pediu a seguinte informação: Quando se dará início às obras para implantação, na área devidamente regularizada e com licença aprovada pelo órgão que estabelece o licenciamento de forma específica – CETESB?

O local definido para a ampliação é a área defronte do atual Cemitério e ao lado do Velório Municipal, que mede 11.500 metros quadrados e terá capacidade de cerca de 4.500 espaços para sepultamentos. A Prefeitura também já recebeu a Licença Prévia da CETESB para a utilização do espaço.

O modelo a ser implantado será de túmulos horizontais convencionais (sepulturas no chão), com 3 lóculos por terreno. O sistema vertical (gavetas) usado desde 2019 devido à falta de espaço para a abertura de novos túmulos no atual Cemitério, não será mais adotado.

Após a conclusão da ampliação, para colocar em funcionamento, ainda será preciso obter a licença de operação.

O Requerimento com pedido de informações foi aprovado no plenário da Câmara e despachado para a resposta da Prefeitura.