Feira da Mulher Empreendedora registra 36 novas participantes

Na noite de segunda-feira, 19, o curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina iniciou o Ano Letivo 2024 em grande estilo, com uma Aula Magna especial no Auditório Miguel Reale.

Na ocasião, o coordenador do curso, Prof. Me. Igor Terraz Pinto e o docente Prof. Me. José Eduardo Lourencini, deram as boas-vindas aos alunos e falaram sobre os projetos do curso.

O evento também contou com a palestra do Prof. Dr. Ricardo Dourado dos Santos, delegado de Polícia e professor da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo.

“O Prof. Ricardo tem uma didática fantástica e foi escolhido pelo Núcleo Docente para darmos início ao ano letivo, que, como no ano passado, deve ser muito intenso e recheado de atividades. Esta aula magna foi preparada para dar uma injeção de ânimo nos alunos, especialmente nos calouros, para começar o ano a todo vapor. Entendemos que toda instituição educacional que é comprometida com a qualidade do ensino, é preocupada com novas tendências e metodologias, além do impacto que isso tudo gera na sociedade”, destaca o coordenador do curso, Prof. Me. Igor Terraz Pinto.

Com o auditório lotado, o Dr. Ricardo Dourado dos Santos falou sobre a missão do Direito. “Tive a honra de ser convidado para esta aula inaugural e procurei abranger de uma maneira clara e concisa sobre a missão do Direito, que é fazer justiça. O intuito foi lembrar os alunos de que no futuro, a justiça vai depender deles. Por isso, é imprescindível que levem o curso a sério e entendam a sua responsabilidade no futuro da sociedade e do país”, comenta.