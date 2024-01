Na eleição deste ano, Adamantina pode ter três ou quatro candidatos a prefeito

Com a impossibilidade de reeleição do atual prefeito Márcio Cardim (PSD), já que está no segundo mandato consecutivo, o cenário político se abre para a possibilidade de pelo menos três ou quatro nomes apresentarem-se como futuros candidatos a concorrer a cadeira do 5º andar da Prefeitura de Adamantina.

Os dois nomes já conhecidos de todos, tendo em vista que são cotados como ‘naturais pretendentes ao cargo’ desde o ano passado: de um lado tem Gustavo Taniguchi (PL), secretário municipal de gabinete e de saúde, que até então seria o escolhido por Cardim para sucedê-lo e contaria com apoio do PSD e União Brasil; do outro lado aparece Alcio Ikeda Jr, vereador no pelo mandato seguido e principal aposta da ‘oposição’, formada pelo Podemos, Republicanos e MDB, para chegar ao governo municipal.

Porém, também tem ganhado destaque nos bastidores políticos adamantinenses o nome da atual vice-prefeita Dinha Santos Gil (União Brasil), que foi vereadora por cinco mandatos, ocupou o posto de Presidente da Câmara e conta com a simpatia de alguns integrantes da ‘situação’.

Além desses três, nos últimos meses articuladores políticos adamantinenses passaram a incluir no roll de possíveis concorrentes ao Executivo o nome de José Carlos Tiveron, pecuarista e presidente do Sindicato Rural, filiado no Partido NOVO e que representa a ADNAP (Associação de Direita da Nova Alta Paulista). Vale ressaltar que ele foi o único até agora que oficialmente – com postagens nas redes sociais – se intitulou como pré-candidato a prefeito e, inclusive, tem divulgado os valores que seguirá em uma futura campanha.

Existem ainda dois grupos que podem tentar viabilizar uma candidatura ao Executivo: o comandado pelo vereador Hélio Santos, que tem o PP e o PSB juntos; e o formado por dissidentes da ADNAP que têm como um dos principais representantes o dentista Dr. Jorge Almeida.

Portanto, apesar de o ‘ano eleitoral’ estar só começando, as articulações dos partidos em busca de alianças para se fortalecerem, viabilizarem e definirem quem realmente serão seus candidatos já estão em andamento na Cidade Joia.