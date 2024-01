Conselheiros Tutelares de Adamantina tomam posse

Os dois atletas adamantinenses que estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, estão classificados para a segunda fase da competição que é considerada a maior de futebol de base do país.

O goleiro adamantinense César que atua pela equipe do Ceará disputou seu último jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024 na última segunda feira saindo com a vitória de 3 a 0 contra a equipe do Lemense e acabou com a campanha de 3 vitórias, ficando em 1° lugar no grupo 8.

Com a classificação a equipe do Ceara irá enfrentar a equipe do São Paulo na cidade de Araraquara, na sexta-feira (12), às 21h, com transmissão ao vivo do Sportv. O goleiro Cesar tem se destacado em sua equipe.

Já o lateral adamantinense Pedro Rinaldi teve complicações junto a equipe do Grêmio Novorizontino e acabou ficando só com empate em 1 a 1 no confronto contra o Jacuipense, ficando assim com a campanha de 1 vitória e 2 empates e se classificando na 2ª colocação do grupo 6.

Com a classificação a equipe do Grêmio Novorizontino irá enfrentar na próxima fase a equipe do Botafogo, em jogo que será realizado na cidade de Franca, na próxima sexta-feira (12), horário ainda a ser definido. O atleta adamantinense Pedro Rinaldo também tem feito grandes atuações inclusive com assistência para gol.