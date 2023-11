Incêndio em caminhão tanque causa oito km de congestionamento na Bandeirantes

Um caminhão tanque pegou fogo na manhã desta terça-feira, e causou cerca de oito quilômetros de congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas. Até a publicação desta reportagem, ninguém ficou ferido.

A Autoban, concessionária responsável pelo trecho, informou que foi acionada hoje, às 6h42, para atendimento a uma ocorrência de um caminhão tanque, carregado com combustível, em chamas, no quilômetro 94 da rodovia dos Bandeirantes, sentido São Paulo, em Campinas.

Equipes da concessionária, entre veículos de inspeção, irrigadeira e guinchos, foram até o local, além do Corpo de Bombeiros. Todas as faixas foram fechadas para o controle do incêndio.

Segundo a Autoban, o fogo foi controlado e, às 7h45, uma faixa foi liberada para o tráfego. Nesse momento há 8 quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 94 e 102 da rodovia.