Curso de Gestão Comercial da FATEC Adamantina conquista nota 4 no MEC

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial da FATEC – Faculdade de Tecnologia de Adamantina, instituição pública estadual de ensino superior, obteve a excelente nota 4 no Enade – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, aplicado pelo Ministério da Educação (MEC) aos alunos que concluíram cursos superiores no final de 2022.

Os conceitos dos cursos avaliados em todo o Brasil (que variam de 1 a 5) foram divulgados no último dia 31 de outubro pelo MEC. Nesta edição do Enade foram avaliados cursos de graduação de 26 áreas.

As notas 1 e 2 mostram que o curso está abaixo das expectativas. As graduações com nota 3 estão dentro do rendimento comum. Já os conceitos 4 e 5 indicam que a graduação avaliada está com uma performance superior à média das demais. É o caso do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, oferecido gratuitamente na Fatec Adamantina.

Assim, a nota do Enade permite comparar o desempenho de cursos de uma faculdade/universidade em relação às outras, pois representa um indicativo de qualidade do ensino da instituição. Quanto mais próximo do conceito 5, melhor é o curso.

Desta forma, vale a pena prestar atenção à nota do Enade no momento de escolher um curso superior e uma faculdade, já que essa nota é um dos parâmetros para identificar o nível do ensino oferecido por uma faculdade.

Isso ocorre porque o exame permite não apenas verificar como os alunos assimilaram o conhecimento, mas também como a instituição se organiza para oferecer um aprendizado de alto nível.

Ao optar por uma faculdade bem avaliada no Enade, como a Fatec Adamantina, maiores serão as chances de o aluno cursar uma boa graduação e de conquistar uma vaga no mercado de trabalho, que está cada vez mais competitivo.

Atualmente, empresas valorizam bastante quem conclui a graduação de um curso bem avaliado pelo Ministério da Educação (MEC).

Para o coordenador do curso superior de Gestão Comercial da FATEC Adamantina, professor Mestre Paulo Roberto da Silva, a excelente nota obtida pelo curso no Enade/MEC representa a qualidade do ensino público superior ofertado na FATEC Adamantina.

“Essa nota reflete, para toda a cidade e região, que Adamantina conta com uma faculdade pública, gratuita, de altíssima qualidade, com cursos presenciais, programas de estágio para nossos alunos, professores qualificados e comprometidos com o ensino, além de parcerias com diversas universidades no exterior para intercâmbio dos alunos. Tudo isso, sem custo e aqui em Adamantina na FATEC”, explica o professor.

Sobre o curso superior de Gestão Comercial:

Voltado principalmente para a formação de profissionais altamente qualificados com visão empreendedora, e capacidade de gerir grandes empresas, mas principalmente pequenas e médias, que são responsáveis pela maioria das contratações no país.

O profissional de Gestão Comercial atua com foco nas transações comerciais em empresas de qualquer setor. Trabalha com planejamento, operação, implantação e atualização de sistemas de informação comerciais. Esse tipo de sistema reúne dados sobre produtos, clientes, fornecedores, representantes etc., além de integrar ferramentas de compras, vendas, controle de estoque e faturamento. O objetivo é utilizar o sistema de informação comercial para proporcionar maior rentabilidade e flexibilidade ao processo de comercialização.

Atua no fluxo de informações com os clientes, proporcionando maior visibilidade institucional da empresa, definindo estratégias de venda, de serviços e de produtos e gerenciando a relação custo e preço final.

Pode atuar em empresas de diversos setores da economia, como varejo, atacado, serviços, instituições financeiras, entre outros setores. Também pode se tornar um empreendedor e abrir seu próprio negócio.

FATEC: ENSINO SUPERIOR GRATUITO E DE QUALIDADE

Instituição estadual de ensino superior, está com inscrições abertas para o vestibular 2024, até as 15h do dia 12 de dezembro de 2023.

São 24 vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Ciência de Dados e outras 24 vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, ambos presenciais com aulas no período noturno, no campus da Fatec em Adamantina. Cada curso tem duração de três anos.

As inscrições devem ser realizadas no site www.vestibularfatec.com.br. Os interessados terão que pagar apenas a taxa de inscrição do vestibular, no valor de R$ 84,00. A prova será aplicada no dia 7 de janeiro de 2024, as 13 horas na Fatec de Adamantina, localizada na Rua Paraná nº 400, no Jardim Brasil.

Os cursos são inteiramente gratuitos, já que a Fatec é uma faculdade pública estadual, com mais de 50 anos de atuação e mais de 70 unidades instaladas em todo o estado de São Paulo.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Fatec Adamantina: WhatsApp: (18)99730-0052; telefone: (18)3522-4181; Instagram: @fatec.adamantina; Facebook: Fatec Adamantina; site: www.fatec.edu.br/adamantina/ .