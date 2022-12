OESTE SEGUROS é homenageada pela Câmara de Adamantina pelos 30 anos

Com mais de uma década de atuação na prestação de serviços para Adamantina e região, a Funerária Flor de Lótus se consolida como o maior plano funerário.

Uma estrutura sólida e moderna, permite à empresa o atendimento de conveniados nas cidades de Adamantina, Flórida Paulista, Mariápolis, Salmourão e Inúbia Paulista, além de contar com a confiança de pessoas em diversos municípios vizinhos que prezam pela tranquilidade e a confiança depositadas em seus planos.

A funerária conta com um corpo profissional de excelência, sempre pronto para estar presente nos momentos em que seus conveniados mais precisam, além de um laboratório para o preparo de corpos e floricultura próprios, garantindo mais agilidade na prestação de serviços.

O “Memorial Flor de Lótus” foi o pioneiro em Adamantina, oferecendo conforto e segurança para os familiares velarem seus entes queridos, sendo dotado de arquitetura e design moderno e contando com banheiros com acessibilidade, cozinha / copa e um hall de entrada com equipamentos para cerimoniais.

A Flor de Lótus oferece para seus conveniados o sistema de transporte urbano para médicos, consultas e outros serviços; é a única da região com veículo Spin adaptado e destinado ao transporte de pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes.

Um grande diferencial está no translado aéreo e cremação também disponibilizados pela empresa, além de um amplo portfólio de médicos, especialistas em diversas áreas e descontos em vários segmentos do mercado adamantinense e da região.

Flor de Lótus – (18) 3521-2838 | (18) 99705-2838 – conheça melhor os planos oferecidos.