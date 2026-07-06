Sem novos casos há 40 dias, Adamantina reforça combate à dengue

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o município mantém 18 casos confirmados de dengue, conforme o boletim epidemiológico mais recente. Até o momento, foram registradas 373 notificações, com taxa de positividade de 4,83%, mantendo o município em estágio de atenção. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o município mantém 18 casos confirmados de dengue, conforme o boletim epidemiológico mais recente. Até o momento, foram registradas 373 notificações, com taxa de positividade de 4,83%, mantendo o município em estágio de atenção.



Embora não tenha ocorrido aumento no número de casos confirmados, a Secretaria Municipal de Saúde alerta que o cenário exige vigilância permanente. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com maior criticidade são Mário Covas e Nove de Julho, enquanto as regiões do Jardim Brasil e da Cecap permanecem em situação de atenção.



Um dado positivo é que o último caso confirmado foi registrado em maio de 2026, totalizando 40 dias sem novas confirmações. Ainda assim, as condições climáticas, com períodos de instabilidade e umidade, favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, tornando indispensável a manutenção das medidas preventivas.





Cenário epidemiológico



A área de abrangência da UBS Mário Covas concentra o maior número de casos confirmados, com 8 registros positivos entre 99 notificações. Em seguida aparecem as regiões do Jardim Brasil e Jardim Adamantina, com 2 casos confirmados cada.



A UBS Nove de Julho contabiliza 3 casos positivos, enquanto as áreas atendidas pelas UBSs Cecap, CICMA e Dorigo registram 1 caso confirmado cada. Já a região da Vila Jardim soma 39 notificações, sem confirmação de casos.





Prevenção continua sendo a melhor forma de combate



A Administração Municipal reforça que eliminar os criadouros do mosquito continua sendo a medida mais eficaz para impedir a transmissão da doença. A participação da população é fundamental para evitar novos casos.



Entre as principais recomendações estão:



Eliminar os pratinhos dos vasos de plantas ou preenchê-los com areia até a borda;

Manter calhas limpas e desobstruídas;

Lavar diariamente os bebedouros de animais com água e sabão;

Manter recipientes de lixo fechados e evitar o acúmulo de entulho;

Deixar as caixas d’água sempre bem vedadas;

Utilizar telas ou manter os ralos fechados quando não estiverem em uso.

Atenção aos sintomas



A Secretaria Municipal de Saúde orienta que qualquer pessoa que apresente sintomas compatíveis com a dengue procure imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e evite a automedicação.





Os principais sintomas são:



Febre alta de início repentino;

Dor intensa no corpo e nas articulações;

Dor atrás dos olhos;

Manchas vermelhas na pele;

Mal-estar e falta de apetite.



Também é importante evitar o uso de medicamentos à base de ácido acetilsalicílico, como a Aspirina, e de anti-inflamatórios sem orientação médica, pois esses medicamentos podem aumentar o risco de complicações.



A Prefeitura de Adamantina reforça que o combate à dengue é uma responsabilidade compartilhada. A eliminação de recipientes que acumulam água é uma atitude simples, mas essencial para proteger a saúde da população e impedir a proliferação do mosquito transmissor.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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