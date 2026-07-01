Apresentação dos alunos do Projeto Guri celebra os 77 anos de Adamantina

A programação reuniu diversas atrações musicais, com apresentações da Banda de Sopros e Percussão, do Grupo de Cordas, da Orquestra e do Coral, evidenciando o talento, a dedicação e o desenvolvimento artístico dos participantes do projeto.

O evento atraiu um grande público, que prestigiou as apresentações e acompanhou uma noite marcada pela cultura, música e valorização dos talentos locais.

A iniciativa integrou o calendário comemorativo do aniversário de Adamantina e reafirma a preocupação da Prefeitura de Adamantina em investir e ampliar o acesso da população à cultura e ao lazer, promovendo ações que valorizam os artistas locais, incentivam a formação cultural e proporcionam momentos de convivência, entretenimento e integração para toda a comunidade.

