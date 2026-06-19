Prefeitura de Adamantina realiza cerimônia em homenagem aos imigrantes no Museu e Arquivo Histórico “Setsu Onishi”

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizará neste sábado, 20 de junho, às 15h, a cerimônia Ireisai No Kansha – Gratidão aos Imigrantes, no Museu e Arquivo Histórico “Setsu Onishi”. A atividade é gratuita e aberta a toda a população.

O evento acontecerá no interior do museu, espaço de grande relevância histórica para o município por ter abrigado a antiga Igreja Budista de Adamantina. A cerimônia será promovida em parceria com a Associação Cultural, Recreativa e Esportiva de Adamantina (ACREA) e tem como objetivo homenagear os imigrantes que contribuíram para a formação, o desenvolvimento e a construção da identidade cultural da cidade.

A iniciativa representa um momento de reconhecimento e gratidão àqueles que, por meio do trabalho, da dedicação e da perseverança, ajudaram a escrever a história de Adamantina. A cerimônia também busca fortalecer a preservação da memória coletiva, valorizar o legado cultural deixado pelas diferentes comunidades de imigrantes e incentivar o respeito à diversidade e às tradições que compõem o patrimônio cultural do município.

De acordo com Gislaine Targa Simoncelli, chefe do Museu e Projetos Culturais, a cerimônia representa um importante momento de valorização da história local e das contribuições deixadas pelos imigrantes ao longo das décadas.

“A realização do Ireisai No Kansha é uma forma de expressarmos nossa gratidão aos imigrantes e seus descendentes, que tiveram papel fundamental na construção de Adamantina. Além de preservar a memória e a história dessas famílias, a cerimônia fortalece o respeito à diversidade cultural e contribui para que as novas gerações conheçam e valorizem esse importante legado que faz parte da identidade do nosso município”, destaca.

Por meio da realização do evento, a Prefeitura de Adamantina reafirma seu compromisso com a valorização da história local, da diversidade cultural e da preservação do patrimônio material e imaterial, promovendo ações que fortalecem a identidade do município e mantêm vivas as raízes que fazem parte de sua trajetória.

A Administração Municipal destaca a importância de reconhecer e preservar a contribuição dos povos imigrantes para o desenvolvimento econômico, social e cultural de Adamantina, incentivando a transmissão desse legado às futuras gerações.

Toda a população está convidada a participar gratuitamente deste momento de homenagem, reflexão e reconhecimento à contribuição dos imigrantes para o crescimento e a história de Adamantina.

Local: Museu e Arquivo Histórico “Setsu Onishi”

Endereço: Alameda Luís Endo, 125 – Vila Endo – Adamantina/SP

Data: 20 de junho de 2026 (sábado)

Horário: 15h

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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