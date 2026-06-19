Diante de denúncias de maus-tratos, vereadores propõem ação integrada para fortalecer proteção animal

Os vereadores Daniel Fabri e Gabi Calil apresentaram na Câmara Municipal o Requerimento nº 099/2026, solicitando que a Prefeitura promova uma reunião com todas as Secretarias, Diretorias, Coordenadorias e setores envolvidos em ações relacionadas à proteção animal. A proposta inclui a participação de áreas como Meio Ambiente, Saúde, Vigilância Sanitária, Educação, Assistência Social, Segurança Pública e Fiscalização.

A iniciativa surge diante do aumento de denúncias e ocorrências de maus-tratos aos animais, situação que tem gerado preocupação entre os moradores e evidenciado a necessidade de maior integração entre os órgãos responsáveis pela prevenção, fiscalização e acolhimento dos animais.

“Os protetoras independentes desempenham papel essencial no resgate, acolhimento e defesa dos animais, contribuindo com conhecimento prático e experiência para a construção de soluções efetivas”, ressaltam.

Ainda segundo os autores do requerimento, o encontro deverá reunir representantes do Poder Legislativo, Poder Executivo, Ministério Público, por meio da Curadoria de Defesa dos Animais, além de protetoras independentes e demais instituições ligadas ao tema.

“O objetivo é promover uma atuação coordenada entre o poder público e a sociedade civil, fortalecendo as políticas públicas de proteção animal, ampliando o combate aos maus-tratos e garantindo mais bem-estar aos animais do município”, completam.

Após ser aprovado no plenário da Câmara o documento foi enviado à Prefeitura.

Por Folha Regional Adamantina

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