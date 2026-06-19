FAI entrega parecer técnico ambiental da microbacia do Córrego Taipus

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) realizou, na última terça-feira, 16 de junho, a entrega do parecer técnico ambiental sobre a situação da microbacia do Córrego Taipus. O estudo foi motivado por uma solicitação direta de moradores e produtores rurais da localidade.

A apresentação do diagnóstico ocorreu no campus II e reuniu estudantes, vereadores, representantes de bairros, imprensa e a comunidade local.

A elaboração do documento foi coordenada pelo Prof. Dr. José Aparecido dos Santos e contou com a colaboração da docente Prof.ª Dra. Josiane Lourencetti. As atividades de campo mobilizaram ativamente os discentes do 5º e 7º termos do curso de Agronomia, integrando a disciplina extensionista de “Manejo e Conservação de Solo e Água”, além de alunos do 5º termo de Engenharia Civil.

Durante a vistoria técnica, que subsidiou o relatório, o grupo de pesquisa utilizou ferramentas tecnológicas avançadas para o levantamento in loco. Foram empregados drones para monitoramento aéreo e visualização geral da área, aplicativos digitais de medição, demarcação e identificação vegetal, além de equipamentos específicos como pHmetros digitais e fitas indicadoras para a avaliação qualitativa da água. O estudo buscou fundamentar-se na legislação vigente para sugerir medidas técnicas adequadas à revitalização da microbacia.

Para o coordenador dos trabalhos, Prof. Dr. José Aparecido dos Santos, a iniciativa destaca o papel social e pedagógico da instituição. “A realização deste estudo representa uma oportunidade ímpar para os alunos vivenciarem a prática profissional ainda na graduação. Ao saírem das salas de aula para aplicar técnicas de manejo, conservação e diagnóstico ambiental em um cenário real, eles compreendem o impacto direto da ciência na resolução de demandas urgentes da nossa comunidade”, destacou o docente.

Por Jéssica Nakadaira

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