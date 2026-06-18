Lions Clube entrega cadeiras de Hemodiálise para a Santa Casa e ARCA nesta sexta-feira

Na tarde da próxima sexta-feira (19) o Lions Clube de Adamantina – Cidade Joia fará a entrega oficial de novas cadeiras de hemodiálise para o atendimento dos pacientes da Santa Casa de Adamantina e da ARCA (Associação de Renais Crônicos de Adamantina).

Os equipamentos foram conquistados por meio de recursos da Fundação de Lions Clubs Internacional (LCIF), que transforma vidas por meio da força das doações, com mais de US$ 1,3 bilhão em subsídios que impactam 200 países e regiões.

O evento, que ocorrerá no Auditório da Santa Casa de Adamantina, a partir das 15h, contará com a presença de autoridades municipais, diretores das entidades e membros do clube de serviço adamantinense.

““Trata-se de uma conquista importante para a nossa cidade”, ressalta o presidente LC Adamantina, Elcio Soares Bueno de Oliveira.

Por Ricardo Bispo

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