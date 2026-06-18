NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL: com sede em Adamantina e protagonismo regional

Em meio às comemorações do aniversário de Adamantina, uma empresa instalada no município se destaca pela importante contribuição ao desenvolvimento sustentável de toda a Nova Alta Paulista. A Central de Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos (CTDR) da Nova Alta Paulista Ambiental tornou-se referência regional na gestão e destinação ambientalmente adequada de resíduos.

Com sede em Adamantina, a empresa atende prefeituras, empresas privadas e diversos segmentos da região, oferecendo soluções modernas para o tratamento e a destinação de resíduos sólidos urbanos, industriais e recicláveis.

Em um cenário de crescente preocupação com a preservação ambiental e após o encerramento gradual dos antigos lixões, a CTDR desempenha papel fundamental ao garantir que os resíduos recebam tratamento adequado, seguindo critérios técnicos, ambientais e legais.

A estrutura conta com tecnologia especializada, equipe formada por engenheiros, tecnólogos ambientais e profissionais capacitados, além de completa infraestrutura operacional, incluindo balança, guarita, setor administrativo, laboratórios e oficina.

Mais do que uma empresa, a Nova Alta Paulista Ambiental representa o compromisso de Adamantina com a sustentabilidade, a inovação e o desenvolvimento responsável, contribuindo diariamente para a qualidade de vida da população e para a preservação do meio ambiente em dezenas de municípios da região.

A CTDR Nova Alta Paulista Ambiental está localizada na estrada municipal ADM-337, km 1,5, no bairro Aidelândia, em Adamantina. Informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3522-5716.

.