Incêndio atinge Fiat Uno próximo ao terminal rodoviário de Adamantina

Um incêndio em veículo mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira (18), em Adamantina.

O fogo atingiu um Fiat Uno que estava nas proximidades de um supermercado, na região do terminal rodoviário da cidade. As chamas se concentraram na parte dianteira do automóvel.

Antes da chegada dos bombeiros, populares iniciaram o combate ao incêndio na tentativa de controlar as chamas. Em seguida, equipes do Corpo de Bombeiros de Adamantina compareceram ao local, deixando-o em segurança.

Apesar do susto e dos danos causados ao veículo, ninguém ficou ferido.