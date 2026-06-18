Adamantinenses participam da Hortitec 2026, em Holambra, por meio de caravana promovida pelo Sebrae

Produtores rurais e empresários de Adamantina participam da Hortitec 2026, em Holambra (SP), nesta quinta-feira 18 de junho, por meio da Caravana Sebrae, iniciativa que proporciona acesso às principais inovações, tecnologias e tendências do setor hortifrutícola. A ação reúne participantes dos municípios de Adamantina, Irapuru, Pacaembu e Mariápolis. Produtores rurais e empresários de Adamantina participam da Hortitec 2026, em Holambra (SP), nesta quinta-feira 18 de junho, por meio da Caravana Sebrae, iniciativa que proporciona acesso às principais inovações, tecnologias e tendências do setor hortifrutícola. A ação reúne participantes dos municípios de Adamantina, Irapuru, Pacaembu e Mariápolis.



A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, em parceria com o Sebrae, promoveu esta participação, na considerada maior feira de horticultura, cultivo protegido e culturas intensivas da América Latina.





Somente de Adamantina, 15 produtores e empresários integram a comitiva que visita a feira em busca de conhecimento, atualização técnica e oportunidades de negócios voltadas ao fortalecimento das atividades agrícolas da região.



A Hortitec chega à sua 31ª edição consolidada como a principal exposição técnica de horticultura, fruticultura, floricultura, cultivo protegido e culturas intensivas do Brasil, além de ser uma das maiores da América Latina. Neste ano, o evento reúne 520 empresas expositoras nacionais e internacionais, apresentando soluções inovadoras para toda a cadeia produtiva.





A expectativa da organização é receber até o fim desta quinta-feira cerca de 32 mil visitantes e movimentar aproximadamente R$ 750 milhões em negócios durante a realização da feira e nos meses subsequentes ao evento.



Ao longo de três dias, produtores, pesquisadores, empresas, instituições financeiras e especialistas compartilharam conhecimentos e apresentaram tecnologias voltadas ao aumento da produtividade, eficiência e competitividade no campo. Entre os destaques estão soluções em agricultura de precisão, automação, inteligência artificial, biotecnologia, irrigação de precisão, cultivo protegido, nutrição vegetal, sementes, embalagens, máquinas e equipamentos agrícolas.





Além de conhecer as novidades do mercado, os participantes tiveram a oportunidade de estabelecer contatos estratégicos, ampliar sua rede de relacionamentos e acessar informações sobre linhas de crédito rural para investimento e custeio, oferecidas por instituições financeiras presentes no evento.



De acordo com a organização da feira, a Hortitec desempenha um papel fundamental na disseminação de tecnologias e práticas que contribuem para o desenvolvimento sustentável do setor.





Os números reforçam a importância do segmento para a economia brasileira. Segundo o Instituto Brasileiro de Horticultura (Ibrahort), a horticultura movimenta cerca de R$ 3 bilhões por ano no país. Já a fruticultura coloca o Brasil entre os maiores produtores mundiais, enquanto o setor de flores e plantas ornamentais movimentou R$ 21,23 bilhões em 2024, conforme dados do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor).



A Administração Municipal de Adamantina ressalta a importância de iniciativas que incentivam a modernização do agronegócio local, promovendo qualificação, acesso à inovação e fortalecimento das atividades produtivas, fatores essenciais para impulsionar o desenvolvimento econômico e gerar novas oportunidades no campo.