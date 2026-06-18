Bombeiros salvam bebê engasgado durante atendimento de emergência em Adamantina

Uma rápida ação do Corpo de Bombeiros de Adamantina foi decisiva para salvar uma criança de apenas dois anos que apresentava sinais de engasgamento na tarde desta quarta-feira (17). O atendimento mobilizou a equipe da Prontidão Azul, sob o comando do 1º sargento PM Ferramosca, e teve toda a dinâmica registrada pelas câmeras de monitoramento do quartel.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo particular chegou ao quartel transportando a criança. Assim que perceberam a situação, os bombeiros que estavam de serviço foram ao encontro dos familiares e realizaram a avaliação inicial da vítima, constatando um quadro de obstrução das vias aéreas por engasgamento.

Diante da gravidade da ocorrência, a equipe iniciou imediatamente o protocolo de atendimento. A decisão da equipe foi pelo acionamento de uma viatura de resgate, onde os profissionais embarcaram com a criança.

Em menos de um minuto após a chegada ao quartel, p veículo deixou o local em direção ao pronto-socorro da Santa Casa de Adamantina.

Durante o deslocamento, os bombeiros executaram as manobras de desobstrução das vias aéreas no interior da ambulância. A criança respondeu positivamente ao atendimento e chegou à unidade hospitalar em condições estáveis, sendo entregue aos cuidados das equipes médicas para avaliações complementares.

As imagens do sistema de monitoramento do quartel registraram desde a chegada dos familiares com o bebê, passando pelo atendimento emergencial realizado pelos bombeiros, até a saída da viatura de resgate rumo ao hospital.

Por Siga Mais – (Fotos: Cedida/Bombeiros)

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