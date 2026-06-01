FAI/Adamantina empata no jogo de ida das quartas de final da Copa da LPF Sub-20

A equipe da FAI/Adamantina Futsal ficou no empate por 3 a 3 diante do Itaqua Futsal, neste domingo (31), no Ginásio Paulo Camargo, em Adamantina, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa da Liga Paulista de Futsal Sub-20.

Em uma partida bastante equilibrada e movimentada, o time adamantinense mostrou poder de reação e contou com os gols de William “Pingo”, Kauã Porto e Gustavo Alves para garantir a igualdade no placar e manter viva a disputa pela classificação às semifinais da competição.

O destaque especial ficou para Gustavo Alves, aniversariante do dia, que comemorou a data marcando um dos gols da equipe e ajudando a FAI/Adamantina a conquistar um importante resultado diante de sua torcida.

O confronto foi marcado pela intensidade das duas equipes, que criaram boas oportunidades e fizeram um duelo digno da fase decisiva do campeonato. Com o empate, nenhuma das equipes leva vantagem para a partida de volta.

A decisão da vaga acontece no próximo domingo, dia 7 de junho, na cidade de Itaquaquecetuba, onde será realizado o jogo de volta das quartas de final. Quem vencer o confronto garante presença nas semifinais da Copa da Liga Paulista de Futsal Sub-20. Em caso de novo empate, a definição seguirá o regulamento da competição.

A FAI/Adamantina segue sua preparação durante a semana com foco total no duelo decisivo, buscando um resultado positivo fora de casa para continuar sua caminhada na competição estadual.

Por Rita Nery

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