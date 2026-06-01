Programação de aniversário dos 77 anos de Adamantina será realizada durante todo o mês de junho

Teve início na manhã desta segunda-feira (1), o hasteamento do pavilhão nacional abrindo as festividades pelos 77 anos de Adamantina.

Participaram do evento, o prefeito José Carlos Tiveron, a vice-prefeita Lucia Haga, Meire Alves, representando os vereadores, Gilberto das Neves, sargento do Tiro de Guerra 02-080, o capitão Bressan da Polícia Militar, entre outras autoridades, secretários e alunos das escolas municipais, Tiro de Guerra 02-080 e a Banda Marcial de Adamantina.

Em sua fala, o sargento Gilberto das Neves, parabenizou o município e disse que bom morar aqui. Por sua vez, o capitão BRessan ressaltou que Adamantina ocupa índices de segurança que colocam o município como uma cidade segura e que figura entre as que tem uma das taxas mais baixas de homicídios.

A vereadora Meire Alves, afirmou que tudo o que está sendo realizado é fruto de uma parceria entre os poderes e que ela espera que as crianças que ali estavam ocupem cargos de destaque em um futuro próximo. Ela ainda parabenizou o município pelo aniversário.

“Estamos entregando esse mês uma programação pra nossa população. É pra vc cidadão, Adamantinense que gosta e ajuda Adamantina ficar cada vez melhor. Parabéns para todos nós! Prosperidade e luz para nossa cidade!”, finalizou o prefeito José Carlos Martins Tiveron.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Nesta terça-feira (2), a partir das 7h30 acontece no Clube da CAMDA, o 3º Encontro de Produtores Rurais de Adamantina e Região (EPRAR). Na quarta-feira (3), em comemoração à Semana do Meio Ambiente, haverá distribuição de mudas de árvores frutíferas e nativas a partir das 8h na praça Elio Micheloni e, ainda, a Final da Copa Selar de Futsal das Categorias Menores.

De quinta (4) a domingo (7), acontece no ATC – Beach Tennis: Preguinho Open Inter Arenas e no sábado (8), mais uma edição do Integração Campo & Cidade na bairro Aidelândia.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA

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