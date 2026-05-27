Vereadores solicitam informações sobre a organização dos atendimentos médicos nos postos de saúde

Na sessão ordinária realizada na noite da última segunda-feira (18) foi apresentado o Requerimento nº 095/2026, assinado pelos vereadores Gabi Calil, Marta Almeida, Cid Santos, Mary Alves, Daniel Fabri e Aguinaldo Galvão, para que a Secretaria Municipal de Saúde encaminhe à Câmara Municipal informações relacionadas à organização dos atendimentos médicos realizados nos postos de saúde do município.

“É de conhecimento geral que o atual modelo de agendamento adotado nas unidades de saúde do município não prevê horário individualizado para cada paciente, sendo os atendimentos realizados por ordem de chegada dentro de um bloco ou período previamente determinado. Tal prática, embora comum, tem gerado reclamações recorrentes de munícipes em razão do longo tempo de espera nas unidades, da aglomeração simultânea de pacientes nas salas de espera e, ainda, da ausência de previsibilidade quanto ao horário efetivo de atendimento. Diante desse cenário, requer-se”, apontam os autores.

O documento também questiona a forma que é realizada atualmente a fiscalização quanto ao cumprimento dos horários de atendimento por parte dos profissionais médicos nas unidades de saúde, bem como a existência de registros ou relatórios sobre eventuais atrasos recorrentes ou descumprimento de escala. Também, se há algum protocolo ou medida já adotada pela Secretaria Municipal de Saúde visando reduzir o tempo de espera e evitar a aglomeração excessiva de pacientes nas unidades, além de estudo, planejamento ou viabilidade técnica e administrativa para implantação de um modelo de agendamento com horário individualizado por paciente.

A adoção das medidas questionadas, segundo os vereadores, “tem se mostrado uma alternativa eficaz em diversos municípios para reduzir filas, diminuir o tempo de espera e otimizar o aproveitamento das vagas disponíveis”, trazendo benefício aos pacientes e aos próprios profissionais de saúde.

O Requerimento foi aprovado por unanimidade no plenário e encaminhado para resposta da Secretaria competente.

Por Folha Regional Adamantina

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