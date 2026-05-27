Projeto Soul Feminina e curso de Direito da FAI unem forças no combate à violência contra a mulher

O projeto Soul Feminina comemora um novo marco em sua trajetória de impacto social e educacional: o lançamento da nova edição da “Cartilha da Mulher Soul Feminina”.

Segundo a idealizadora, juíza Dra. Ruth Duarte Menegatti, o amadurecimento do projeto e a vivência prática ao longo dos anos trouxeram à tona novas necessidades e atualizações fundamentais. Muito mais do que um guia informativo, a nova edição funciona como um verdadeiro passo a passo para mudar de vida e recomeçar, trabalhando ativamente a autoestima, a autonomia e a segurança das mulheres.

Para marcar esse novo capítulo, um encontro especial foi realizado no Campus II da FAI, direcionado aos alunos do curso de Direito inscritos no Projeto de Direitos Humanos. O interesse dos estudantes de Direito pelas atividades do Soul Feminina cresce a cada ano, e atualmente são mais de 100 discentes diretamente envolvidos.

A parceria ocorre por meio do FAI Cidadã, núcleo de extensão do curso de Direito, e destaca o papel ativo da FAI como parceira do Soul Feminina.

A Prof.ª Dra. Fernanda Stefani Butarelo, docente responsável pelo FAI Cidadã, destaca a relevância da parceria com o Soul Feminina para a formação dos futuros profissionais. “O envolvimento de alunas e alunos com o projeto Soul Feminina conecta o conhecimento sobre legislação, doutrina e jurisprudência com a realidade social, promovendo aprendizado profundo sobre problemas estruturais que afetam a convivência humana, como o triste cenário da violência contra a mulher, gerando conscientização a respeito da importância de ações e políticas públicas centradas na dignidade da pessoa e na cultua de paz”, destaca.

O projeto

Idealizado em 2020, o projeto Soul Feminina atua na promoção de debates e ações pedagógicas em setores como a educação, a assistência social e o ambiente carcerário. A base do trabalho é a “Cartilha da Mulher”, publicação desenvolvida pela juíza Ruth Duarte Menegatti em parceria com a psicoeducadora Denise Alves Freire. A iniciativa opera em rede, integrando esforços com o Ministério Público, as Polícias Civil e Militar, a OAB, diversas secretarias municipais (como Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social), além de universidades e organizações que defendem os direitos das mulheres. Reconhecido publicamente, o projeto foi o grande vencedor do 3º Prêmio #Rompa do TJSP/Apamagis (categoria Magistrada/Magistrado) e serviu de base para a criação da Lei Ordinária nº 4.466/25, transformando a ação em política pública oficial na cidade de Adamantina.

Por Jéssica Nakadaira – Crédito da foto: Jéssica Nakadaira

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