Exposição especial sobre o Hina Matsuri segue aberta para visitação até 30 de maio em Adamantina

O Museu e Arquivo Histórico Municipal “Setsu Onishi”, em Adamantina, segue com a exposição especial “Hina Matsuri – O Festival das Meninas do Japão”, aberta para visitação até o próximo dia 30 de maio.

Realizada desde o início de abril, a mostra representa uma importante iniciativa de valorização da cultura japonesa e preservação das tradições que fazem parte da história e da identidade cultural do município.

Celebrado tradicionalmente no Japão em 3 de março, o Hina Matsuri, também conhecido como Festival das Bonecas, é dedicado às meninas e simboliza desejos de felicidade, saúde, proteção e prosperidade.

A tradição tem origem no período Heian, entre os séculos VIII e XII, quando acreditava-se que as bonecas utilizadas durante a celebração possuíam a capacidade de afastar maus espíritos e proteger as crianças.

A exposição apresenta ao público elementos culturais, históricos e simbólicos relacionados ao festival, proporcionando uma experiência educativa e de imersão na cultura japonesa.

Além de preservar tradições, a iniciativa reforça a importância da influência da imigração japonesa na formação cultural de Adamantina, valorizando a história das famílias descendentes e promovendo o respeito à diversidade cultural.

A ação conta com apoio da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, fortalecendo o compromisso da administração municipal com o incentivo à cultura, preservação da memória e democratização do acesso às diferentes manifestações culturais.

O Museu e Arquivo Histórico Municipal “Setsu Onishi” funciona nos seguintes horários:

* Segunda a sexta-feira: das 9h às 16h

* Sábados: das 9h às 11h

A entrada é gratuita e aberta a toda a população.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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