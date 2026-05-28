Tenente-Coronel Marcelo Cavalcante recebe Título de Cidadão Adamantinense e oficiais são homenageados em solenidade

A noite desta quinta-feira (27) foi marcada por homenagens e reconhecimento em Adamantina, durante a solenidade de entrega do Título de Cidadão Adamantinense ao tenente-coronel PM Marcelo Cavalcante, comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior (25º BPM/I), além da homenagem aos oficiais recentemente promovidos da unidade.

O evento reuniu oficiais e praças do batalhão, familiares, autoridades e convidados, em uma cerimônia marcada por momentos de emoção, gratidão e valorização profissional.

A entrega do título ao comandante do 25º BPM/I simbolizou o reconhecimento da comunidade adamantinense pelos serviços prestados ao município e à região, destacando sua atuação à frente da corporação, dedicação à segurança pública e liderança no comando da unidade.

Durante a cerimônia, os oficiais promovidos também receberam homenagens em reconhecimento ao profissionalismo, empenho e trajetória construída ao longo da carreira na Polícia Militar do Estado de São Paulo.



Além das homenagens, a solenidade foi marcada pela confraternização entre policiais militares, familiares e comunidade, celebrando importantes conquistas pessoais e profissionais dos homenageados.

Por: Redação – Fotos: Comunicação / 25º BPMI