Jovem morre atropelado por caminhão ao sinalizar pista da SP-225 após ônibus sofrer pane elétrica

Um jovem de 23 anos morreu e outros dois ficaram feridos em um atropelamento seguido de uma batida entre um caminhão e um ônibus na noite de domingo (10), no km 207 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Pederneiras (SP).
De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o ônibus apresentou uma falha mecânica e parou parcialmente sobre uma das faixas da pista.
Dois ocupantes desceram para colocar o triângulo de sinalização, quando foram atropelados por um caminhão, que também bateu na traseira do ônibus. Por conta da batida, o caminhão pegou fogo e motorista também ficou ferido.
Ainda de acordo com a Artesp, uma das vítimas atropeladas morreu no local do acidente. A outra apresentou ferimentos graves. A identidade delas não foi divulgada.
O motorista do caminhão teve ferimentos graves e os outros cinco ocupantes que estavam no ônibus não se feriram.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/Divulgação