Futsal Masculino e Voleibol Feminino da escola Eudécio Luís Vicente se destacam nos Jogos Escolares 2026

A Escola Eudécio Luís Vicente está muito orgulhosa dos alunos que vêm representando a escola com garra, dedicação e muito esforço nos Jogos Escolares 2026 – Fase Interpolos. Cada jogo mostrou a união, o compromisso e a vontade de vencer das nossas equipes.

As meninas do voleibol fizeram uma ótima campanha, conquistando vitórias nos dias 16/04, 24/04 e 08/05. Agora, no dia 15/05, entram em quadra novamente para disputar a vaga da próxima etapa em Presidente Prudente.

Os meninos do futsal também deram show em quadra, disputando três grandes jogos com muita raça e determinação. Na próxima quarta-feira acontece a final da primeira fase, que também vale a classificação para a etapa de Presidente Prudente. E, passando por Prudente, as equipes seguem para a grande fase final em Praia Grande.

Tudo isso só está sendo possível graças ao empenho dos alunos, ao apoio da gestão escolar e ao incentivo do professor Rildo, que acompanha e apoia as equipes em todos os momentos. Também merece um agradecimento o professor Pedro Milanezi e o professor Herbert, que ajudam muito na preparação técnica das equipes.

Parabéns a todos os alunos por estarem levando o nome da nossa escola com tanto orgulho. Seguimos na torcida por mais essa conquista nos Jogos Escolares 2026!

Fontes e Fotos: Rildo José