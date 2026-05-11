PAT de Adamantina divulga três novas oportunidades de emprego

Para concorrer a vaga de auxiliar de mecânico, o interessado deve ter 18 anos, possuir ensino médio ou técnico e habilitação nas categorias A e B. Já para a vaga de atendente PCD podem enviar os currículos pessoas de ambos os sexos 18 anos ou mais. A vaga não exige experiência e nem carteira nacional de habilitação.

A última vaga é para empregada doméstica. As interessadas devem ter entre 25 e 50 anos, ter o ensino fundamental e, ainda, experiência na função.

Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected] ou entregar diretamente no Posto de Atendimento ao Trabalhador que funciona no prédio do Poupatempo de segunda a sexta das 9h até às 16h e está situado na Avenida da Saudade – nº 1072 – Vila Endo.